I løbet af de seneste to måneder har Jesper Buch fratrådt fire bestyrelser i firmaer, som han selv er investor i.

'Løvens hule'-investoren er trådt ud af bestyrelser i SwayTunes, MuteBox, Ooono og An Ivy. Det skriver Finans.

Selvom det kan virke en smule opsigtsvækkende, så tager Just Eat-grundlæggeren det hele meget roligt.

»Jeg ved ikke, hvad det er, jeg rydder bare op lige nu. Jeg må konstatere, at jeg har mange investeringer og mange bestyrelsesposter, og jeg synes, det er hyggeligere at gå og innovere på produkter. Formelt bestyrelsesarbejde er jeg blevet for gammel til, sagt med et smil på læben.«

Jesper Buch har blandt andet grundlagt Just Eat. Foto: Linda Kastrup Vis mere Jesper Buch har blandt andet grundlagt Just Eat. Foto: Linda Kastrup

45-årige Jesper Buch ejer investeringsgruppen Guerilla Capital sammen med fire store erhvervsmænd.

Og da han trådte ud af bestyrelsen i Ooono, blev han erstattet af Leif Nørgaard, der er en af de fire medejere.

Direktøren i Ooono, Christian Walther Øyrabø, siger til Finans, at overgangen har været meget naturlig og udramatisk.

Christian Walther Øyrabø tilføjer, at han stadig taler ofte med Jesper Buch. 'Løvens hule'-investoren er eksempelvis involveret i fremgangsmåden på de sociale medier.

Jesper Buch siger afsluttende, at han træder ud af en bestyrelse, når en virksomhed enten er blevet for lille eller for stor.

Det skyldes, at der så skal være plads til andre, mens man skal huske, hvor mange nye projekter han går ind i, når 'Løvens hule' ruller over skærmen hver torsdag på DR.