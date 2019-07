Den kendte iværksætter Jesper Buch tjener ikke en krone på dagens milliardsalg af Just Eat.

Alligevel er han stolt over, at det selskab, han stiftede i 2000, nu er blevet et af danmarkshistorien største salg.

»Det er super fedt. Jeg er stolt over det barn, jeg har skabt. Det er noget, jeg sagtens kan gå og sole mig i. Men jeg tjener ikke en krone på det. Jeg er helt ude af Just Eat,« siger Jesper Buch.

»Det er fantastisk at have bygget det selskab, og det er lidt sexet, at det nu er danmarkshistoriens største it-handel,« uddyber han.

Jesper Buch i hjemmet på Frederiksberg. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Jesper Buch i hjemmet på Frederiksberg. Foto: Thomas Lekfeldt

Inden handlen blev en realitet, stod værdien af Just Eat i svimlende 35 milliarder kroner.

Men det er formentlig øget konkurrence, der gør, at man fra selskabets side har valgt at takke ja til en sammenlægning – selvom Just Eat havde et overskud på 848 i 2018.

Når man ser på selve handlen, som består i, at Just Eat og Takeaway.com lægges sammen til en samlet værdi i omegnen af 68 milliarder kroner, så er det en logisk udvikling for Jesper Buch.

»Det giver mening. Det er to af de største spillere på markedet. Og nu forsøger de at konsolidere sig.«

»Og når man ser på Takeaway.com og Just Eat, så har de meget få markeder tilfælles. Derfor giver sammenlægningen rigtig god mening – hvem der så præcist har købt hvem, det kan jeg ikke helt sige,« lyder det fra Jesper Buch.

Allerede i 2005 solgte Jesper Buch den første bid af kagen videre til den sky danske forretningsmand Bo Bendtsen.

Og i 2011 solgte Jesper Buch endegyldigt den sidste del af sin beholdning i den forretning, han sparkede i gang i en kælder i Kolding.

Siden har han blandt andet investeret i Just Eat-konkurrenten Hungry.dk, samkørselstjenesten GoMore og gensalgs-appen Reshopper.

Jesper Buch er iværksætter og grundlægger af Just-Eat. Her fotograferet i sit hjem på Frederiksberg. Foto: Linda Kastrup Vis mere Jesper Buch er iværksætter og grundlægger af Just-Eat. Her fotograferet i sit hjem på Frederiksberg. Foto: Linda Kastrup

Så selvom han stiftede Just Eat for snart 20 år siden, er den danske mangemillionær for længst kommet videre.

Er du ærgerlig over, at du ikke stadig har en andel i Just Eat, så du kunne have tjent milliarder i dag?

»Jeg er videre. Jeg har på intet tidspunkt fortrudt, at jeg valgte at sælge Just Eat i 2011. Det tog mig nogle lange gåture at komme til den beslutning, men det var den helt rigtige.«

»Jeg skal ikke være milliardær. Jeg har set nogle andre milliardærers liv, og det var sgu lidt sørgeligt. Så det behøver jeg ikke. Samtidig har jeg ikke noget at bekymre mig om,« siger Jesper Buch, der ikke vil uddybe, hvilke milliardærer han tænker på.

Selvom han ikke selv ønsker at blive milliardær, så har flere af de projekter, han har involveret sig i siden Just Eat-dagene, udviklet sig ganske fornuftigt for den 43-årige rigmand.

Også hans tid i DR-programmet 'Løvens hule' har kastet nogle lovende investeringer af sig. Så han mangler ikke noget, fortæller han.

»Hvis jeg stadig var i Just Eat, kunne jeg ikke have gjort alle de ting, jeg har gjort siden. Jeg havde for eksempel ikke kunnet investeret i Hungry.dk eller de mange ting fra 'Løvens hule'. Og jeg har da lavet nogle hundrede millioner, så jeg skal ikke brokke mig.«

»Jeg kommer aldrig til at mangle noget. Det gør mine børn eller børnebørn heller ikke,« siger Jesper Buch.