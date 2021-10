Jesper Buch har gjort det igen. Scoret kassen på takeaway-branchen.

»Det er min næststørste exit gennem tiderne. Så jeg har virkelig optur på lige nu,« siger han.

I et kort interview med Finans.dk reagerer 'Løvens hule'- og serieinvestoren på, at han nu har tjent et stort millionbeløb på, at madudbringstjenesten Hungry fredag er blevet solgt for »et trecifret millionbeløb«.

Den præcise størrelse på handlen er ikke offentliggjort, men det fremgår dog, at handlen nu værdisætter selskabet til 250 millioner kroner.

Det er efterhånden ti år siden, at Jesper Buch etablerede sin formue med kæmpesalget af en anden madbudbringningstjeneste, Just Eat.

Siden har han kastet sig ud som investor i mange forskellige brancher, men den ejerandel på 15 procent, han har haft i Hungry, giver ham altså det andenstørste udbytte nogensinde.

Finans.dk skriver videre, at investeringen endda er foregået i Jesper Buchs eget personlige selskab, mens han eksempelvis i 'Løvens Hule' lægger sine investeringer sammen med en gruppe af andre investorer.

Det lyder samtidig, at han nu ikke længere vil investere i takeawaybranchen.

Det er den tyske udbringningsgigant Delivery Hero, der har købt Hungry, og med handlen vil det dog være stifter, hovedaktionær og direktør Morten Larsen, der tjener den største millionsum.

Han vil fortsat stå i spidsen for selskabet, der nu satser på at blive endnu større i de kommende år.