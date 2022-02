Inden længe vil to velkendte ansigter indenfor iværksætteri sætte skub i salget af moderigtigt børnetøj.

Det sker efter, at den erfarne investor Jesper Buch tilbage i december købte sig ind i Casper Bloms selskab Kids Group. For sammen vil de nu gøre mode til de mindste til en god forretning i fysiske butikker.

Det skriver Finans, der har talt med iværksætter Casper Blom.

»Der sker sindssygt meget indenfor herre- og damemode, men der sker ikke meget indenfor børnetøjsbranchen og de fysiske butikker. Det er, som om det er blevet sprunget over. Vi synes, at markedet er interessant og mangler innovation og fornyelse,« fortæller Casper Blom.

Som 12 årig fiskede Casper Blom golfbolde op af søer og solgte dem videre. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Som 12 årig fiskede Casper Blom golfbolde op af søer og solgte dem videre. Foto: Thomas Lekfeldt

Og netop det, at han synes markedet for børnetøj er interessant, kom for alvor til udtryk tilbage i september 2021. Her opkøbte Casper Blom nemlig den konkursramte børnetøjsforhandler Tinderbox, som dækker over et bredt varesortiment med mærker som Burberry, Ralph Lauren, Moncler og Stella McCartney Kids.

Men selvom Casper Blom har opkøbt Tinderbox, oplyser han til Finans, at brandet ikke vil fortsætte, som man kender det fra tidligere.

I stedet vil Kids Group – og dermed Casper Blom og Jesper Buch – nemlig opkøbe flere konkursramte børnetøjsforretninger og varepartier, som de kan sælge fysisk i en ny forretningsmodel, der inkluderer outlets og butikker.

Casper Bloom opkøbte Kids Group tilbage i 2020, og i dag ejer Jesper Buch mellem 5 og 10 procent af selskabet.

Virksomheden dækker desuden over de to børnebrands Geppels Legetøj samt Outletland.