Da »Løven« Jesper Buch i sidste uge smed et rekordbud på 15 mio. kr. i DR-programmet Løvens Hule, var det ikke kun hans egne penge, han satsede.

Just Eat-stifteren har nemlig lavet et selskab sammen med fire andre rigmænd, hvorfra han laver sine investeringer i Løvens Hule.

I de tidligere sæsoner var det alene Jesper Buchs penge, der blev sat i spil, når han kastede bud efter de håbefulde iværksættere. Men i denne sæson sker investeringerne igennem selskabet Guerilla Capital ApS med fire andre erhvervsfolk som medejere.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

»Det var umenneskeligt, hvis jeg fortsat skulle stå alene med alle mine investeringer. Jeg kunne godt se, at jeg havde brug for nogen til at støtte mig, og derfor fandt jeg fire partnere, som har gjort det godt, og som jeg tror på,« siger Jesper Buch til Finans.

Han fortæller desuden, at han stadig har fuld råderet, hvad angår beslutninger om at investere i de virksomheder, som kommer ind i Løvens Hule.

Så længe han holder sig inden for en aftale beløbsgrænse.

Men den kendte serieinvestor ejer også 37 pct. af Guerilla Capital, hvilket er mest af alle de fem partnere.

De andre partnere tæller Jesper Buchs tidligere partner i Just-Eat, Henrik Østergaard, medstifter af Autobutler Christian Legéne og serieinvestoren Leif Nørgaard, der har siddet som finansdirektør i C25-selskabet Chr. Hansen.

44-årige Jesper Buch er den eneste investor, som har været med i alle sæsoner af Løvens Hule. Samlet set er det blevet til mere end 25 investeringer.

Den mest lukrative investering lavede Jesper Buch sammen med rengøringsdronningen Birgit Aaby, da de investerede i det aalborgensiske tøjfirma Shaping New Tomorrow. I det seneste regnskabsår 45-doblede tøjfirmaet sit overskud fra 0,2 til 8,5 mio. kr.