Den kendte iværksætter og investor i tv-programmet Løvens Hule, Jesper Buch, går nu ud med en stærk advarsel til Danmarks nye Statsminister, Mette Frederiksen.

Og han lægger ikke fingre imellem. Det er regeringens planer om at hæve arveafgiften på familiefirmaer, der går i arv, som får Just-Eat stifteren til at reagere.

»Jeg synes, det er bizart, at man skal betale mere skat – altså en arveafgift – på penge, man allerede har betalt en helvedes masse skat af. Det synes jeg, er vildt,« siger Jesper Buch til B.T.:

»Så er det altså ikke motiverende at kæmpe for at opnå en økonomisk gevinst for sine børn.«

»Man vil gerne give sine børn noget, når man ikke er her mere. Ud over en masse kærlighed, så også noget økonomi. Og der er det bare mærkeligt, at man skal afgiftes af penge, som allerede er blevet beskattet hårdt.«

Jesper Buch startede sit opråb torsdag morgen på Linkedin og Facebook.

Siden er tusinder af reaktioner væltet ind. Han skrev blandt andet:

’Pas nu på, kære Statsminister… Der er en grund til, at jeg arbejder 80 timer om ugen og har gjort det i snart 20 år. Der er en grund til, at jeg har blødt og svedt og bekymret mig alt imedens andre sad med benene på fifaen og hyggede’.

Han skriver også, at hvis beskatningen bliver for hård, så 'kan det faktisk være lige meget' at starte dynamoer og arbejdspladser i Danmark.

Jesper Buch forklarer sit opråb:

»Jeg prøver bare at sige, at det jo ikke skal være sådan, at skatter og afgifter er så vilde i Danmark, at man som ung mand eller kvinde ikke er motiveret til at forsøge at brage igennem og skabe en succes,« siger Jesper Buch:

»Det ville være ærgerligt, hvis der sidder to genier derude og tænker: 'Jeg gider ikke starte det her op, for de hugger alligevel det hele fra mig'. Det er det eneste budskab, jeg havde med det opslag.«

Opslaget har givet anledning til vild debat.

Flere beskylder Jesper Buch for at være egoistisk.

»Jeg forstår ikke, hvad der er egoistisk ved det. Jeg orker ikke alt det der Facebook-politi,« siger Jesper Buch:

»Der er også nogen, der skriver, at jeg ikke er der for mine børn, fordi jeg har arbejdet 80 timer om ugen. Det gør jeg så ikke mere, men i rigtig mange år gav jeg den vildt gas. Og det frygter jeg, at andre vil være afskrækket fra at gøre.«

Han har ikke meget til overs for debatten på sin Facebook-profil.

»Så begynder alle de der mennesker, der har dyr eller tegneseriefigurer som profilbilleder. Det er altid dem, som er helt væk,« siger Jesper Buch:

»Du kan citere mig for, at dem, der har dyr eller tegneseriefigurer på sociale medier, de bliver blokeret med det samme.«

»Det er lort, der kommer ud af deres mund. Ej, det er er selvfølgelig sagt i sjov. Men jeg orker ikke den debat, der foregår på sociale medier.«