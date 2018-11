DSB og Jernbaneforbundet indgår delaftale. DSB har ændret standpunkt om antallet af tillidsvalgte.

DSB og Dansk Jernbaneforbund er torsdag enige om en ny tillidsmandsaftale.

Det oplyser DSB.

Ifølge aftalen, der er en del af de fortsatte forhandlinger, skal der være 41 tillidsvalgte til at repræsentere DSB's kørende medarbejdere og ikke som først foreslået af DSB 29.

5. november var store dele af S-togsdriften i hovedstadsområdet lammet, fordi lokomotivførerne klokken 07.00 var til fagligt møde. En lille time senere var togene i drift igen.

Arbejdsnedlæggelsen skyldtes, at lokomotivførerne var utilfredse med, at DSB havde lagt op til at skære antallet af tillidsrepræsentanter fra 99 til 29.

Med den nye lokalaftale mødes parterne nogenlunde på halvvejen.

Formelt bliver aftalen underskrevet på et senere tidspunkt, når der er enighed om de øvrige lokalaftaler. Aftalen er ført til protokol.

Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB, er glad for, at lokalaftalen er på plads.

- Vi er bevidste om, at samarbejdet med medarbejderne og deres tillidsvalgte er vigtig for togdriften og for DSB' fortsatte udvikling.

- Derfor har vi også lyttet til medarbejdernes repræsentanter og flyttet os fra det oprindelige udgangspunkt, siger Flemming Jensen.

Ifølge Dansk Jernbaneforbund er der dog lang vej endnu, før en endelig aftale, der også indeholder antallet af tillidsrepræsentanter, er på plads.

Det kræver nemlig, at en række andre forhold er opfyldt om overgangen til den private jernbaneoverenskomst.

Ifølge Dansk Jernbaneforbund er parterne torsdag blevet enige om præmisserne for at fortsætte forhandlingerne.

- Det er afgørende at understrege, at Dansk Jernbaneforbund ikke indgår delaftaler. Dermed er der ingen aftale, før alle områder er forhandlet helt på plads, og der samlet set er skabt fair forhold i DSB for medarbejderne, siger formand for Dansk Jernbaneforbund Henrik Horup i en kommentar.

- Der er fortsat meget lang vej i mål. I de kommende uger venter mange intense timer ved forhandlingsbordene. Der er en række konkrete forringelser, der skal tages af bordet, ellers når vi ikke en aftale.

På bordet til forhandlingerne er løn og pension, medarbejderindflydelse, arbejdstidsregler og yderligere lokalaftaler.

Planen er, at DSB skal overgå fuldt til jernbaneoverenskomsten 3. februar 2019.

/ritzau/