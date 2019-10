Jensens Bøfhus har længe kæmpet for at holde liv i den synkende skude. Man var også ekstremt tæt på at melde restaurantkæden konkurs sidste år.

Det afslører Hans Bøgh-Sørensen, der er del af bøfkædens nye otte mand store ejerkreds.

»Som så mange gange, når man går i gang med en turnaround, så er der bare flere problemer, end man lige tror. Når en virksomhed er på vej ned, kommer der bare mange negative overraskelser. Vi var to minutter fra at melde virksomheden konkurs,« siger Hans Bøgh-Sørensen til TV 2 Fyn.

Ud over at nære varme følelser for kæden, hvor han har indtaget mange måltider med familien, var der også en anden årsag til, at han ville holde liv i kæden.

Nemlig de 1.000 ansatte, som Jensens Bøfhus har. De arbejdspladser ville man gerne sikre.

Hans Bøgh-Sørensen giver udtryk for, at det var værd at redde en restauration, hvor man ifølge ham kan få en god bøf til en fornuftig pris.

Ifølge Torben Østergaard Nielsen, der også er del af ejerkredsen, ser det ud til, at regnskabet, der udkommer til foråret, bliver med et overskud.

Ejerkredsen har også pumpet et stort beløb ind i virksomheden.

De pumpede 40 millioner kroner ind i kæden i 2018. Et lignende beløb sprøjtede man ind igen senere. Derudover blev der eftergivet gæld for 132 millioner kroner.

Det betyder, at man er endt med et overskud på 55 millioner kroner.

Det forventede overskud for året vil ikke være generet af gældseftergivelse.

Jensens Bøfhus har i dag 23 restauranter i Danmark.