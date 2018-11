Den kriseramte restaurantkæde, Jensens Bøfhus, gør hovedrent omkring bestyrelsesbordet, så der nu ikke længere er spor efter den ledelse, der har siddet ved roret, mens krisen blot er blevet dybere og dybere.

Således er både direktøren, Dorte Gleie, og bestyrelsesformand, Torben Frigaard Rasmussen, sammen med den øvrige bestyrelse skiftet ud, skriver Fyens.dk.

Udskiftningen sker efter, at stifter af den landsdækkende kæde, Palle Skov Jensen, i oktober overlod sit livsværk til otte rigmænd.

De overtog alle aktier og gældsforpligtelser, og Palle Skov Jensen har siden ikke haft mere med Jensens Bøfhus at gøre efter 34 år i den kæde, han selv grundlagde.

De nye ejere har dog nu besluttet at stille et helt nyt hold, der skal gøre Jensens Bøfhus til en god forretning igen.

Direktør Dorte Gleie stoppede for en måned siden, og siden har direktørposten stået ubesat.

Ledelsen er foreløbig i hænderne på det konsulentfirma, der har været med i hele omlægningen af kæden.

Ejerne har indsat Jesper Rosener som ny bestyrelsesformand. Han er administrerende direktør i Jysk Fynske Medier og har en fortid som direktør for restaurantdelen af Jensens Bøfhus.

Han tror på, at det vingeskudte foretagende igen kan gøres til en succeshistorie.

»Jeg har masser af følelser for virksomheden, og det har gjort ondt at følge dens udvikling udefra. Derfor synes jeg også, at jeg har en pligt til at være med til at få den op at køre igen,« siger Jesper Rosener, til Fyens.dk.

Jensens Bøfhus har været nødlidende i flere år med store underskud, der har ædt egenkapitalen op bid for bid.

Men de nye ejere menes at have indskudt frisk kapital på 25 millioner kroner ud over et lån på cirka 40 millioner.

Brandingekspert og indehaver af The Brand Agency, Carsten Herholdt, har over for B.T. vurderet, at de nye ejere af Jensens Bøfhus skal lykkes med nyudvikle konceptet og finde en ny placering på markedet, der er influeret af caféburgere og store madhaller med Street Food, hvis investeringen skal give et afkast af sig.