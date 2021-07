Der er ét sted mindre at få serveret bøf, pomfritter og en sidesalat i Holstebro denne sommer.

Selvom juli og august normalt er gode måneder for restaurationsbranchen er byens Jensens Bøfhus nødsaget til at holde lukket.

Det skyldes ikke sygdom, coronarestriktioner eller ombygning. I stedet er det akutte rekrutteringsvanskeligheder, lyder det.

Ifølge presseansvarlig i kæden, Peter Arnfeldt, så er det i ledergruppen, at restauranten mangler hænder lige nu. Det fortæller han Dagbladet Holstebro og Struer.

De seneste måneder har især restaurationsbranchen meldt om medarbejdermangel. En af forklaringerne har været, at mange unge har taget job som poder ved landets testcentre. Dansk Industri meldte mere generelt ud i begyndelsen af juli, at danske selskaber mangler 18.000 medarbejdere.

Det er ikke mere end få uger siden, at Jensens Bøfhus i Holstebro forsøgte at løse problemet med manglen på medarbejdere ved at holde lukket for gæsterne tre hverdagsaftener om ugen. Men det har tilsyneladende ikke været tilstrækkeligt.

Fra selskabets side er forklaringen, at det er svært at rekruttere et tilstrækkeligt antal ledere, som opfylder deres krav.

Jensens Bøfhus i Holstebro forventer at åbne helt igen senest 1. september.