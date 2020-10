Det kan være svært for restaurationsbranchen at bevare det gode humør med alle de restriktioner, der gør det besværligt for dem at omsætte for det samme, som de gjorde før coronakrisen.

En af de restaurantkæder, der er særligt ramt, er Jensens Bøfhus.

Hele fire af kædens 21 restauranter er nu lukningstruet, skriver TV2 Fyn. Det løber simpelthen ikke rundt længere.

»Vi har oplevet en omsætning, der er gået op og ned under coronatiden. Det kan vi godt navigere i. Men efter statsministeren har forlænget restriktionerne, er vi gået et ryk nedad, og dét har gjort det kritisk for de her fire restauranter,« siger administrerende direktør i Jensens Bøfhus Anders Nikolaisen til TV 2 Fyn.

Anders Nikolaisen vil ikke afslører, hvordan det seneste års regnskab ser ud, skriver TV2 Fyn.

Restauranterne ligger på Axeltorv og Vesterbrogade i København, Silkeborg og Viborg. Lukker man dem, så vil 110 medarbejder kunne risikere at miste deres job.

Dog er ledelsen i dialog med medarbejderne i de fire restauranter, hvor man blandt andet har luftet muligheden for at lukke spisestederne midlertidigt, eller man sammenlægger nogle af dem.

På trods af problemerne med de fire restauranter, så mener direktør Anders Nikolaisen, at restaurantkæden klarer sig »fint nok.« Dog kunne han drømme om, at den danske regering så mod Sverige.

Her har man valgt at forlænge nogle restriktioner helt frem til sommeren 2021, og det vil ifølge Anders Nikolaisen være med til ikke at skræmme danskerne væk fra at tage ud at spise.