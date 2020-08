Meget tyder på, at vi i Danmark er glade for gør det selv-projekter. Slemt glade.

I hvert fald har mange af os hyppigt haft pengepungen fremme i Jem & Fix det forgangne år.

Det fremgår af byggemarkedskædens årsregnskab for 2019, som ifølge Finans viser, at omsætningen steg med 300 millioner kroner sammenlignet med 2018.

186 millioner kroner endte årsresultatet på - altså en stigning på over 30 millioner fra sidste regnskabsår.

Administrerende direktør for Jem & Fix, Claus Petersen, siger til mediet, at de i virksomheden er glade og stolte over den indsats, de yder.

Det imponerede regnskab kommer efter en årrække, hvor Jem & Fix har ekspanderet så meget, at virksomheden nu har 125 butikker over hele landet.

For Jem & Fix - som da også kalder sig selv Danmarks lavpris byggemarked - er hovedfokus, at deres kunder kan købe varerne til så lav en pris som muligt.

»Vi vil hellere lave en skarp pris end gøre tingene komplicerede. Det skal være enkelt for kunderne at aflæse os, og det skal være enkelt for os at drive forretning,« siger Claus Petersen til Finans og tilføjer:

»Vi prøver at gøre det så enkelt som muligt, så kunderne har tillid til os og vores priser,«

Jem & Fix er ejet af Harald Nyborg A/S, som samlet set omsatte for 5,7 milliarder kroner i 2019.