Amazon-ejeren Jeff Bezos kan ikke længere boltre sig af titlen som verdens rigeste.

Siden 2017 er det ellers en titel, der har været hans det meste af tiden. Og med en formue på omkring 200 milliarder dollars har det endda været en position, han har haft ret suverænt i flere perioder.

Sådan er det dog ikke længere. Det fremgår på det amerikanske medie Forbes´ liste over verdens rigeste.

Førstepladsen er nu 'ejet' af franskmanden Bernard Arnault, der står i spidsen for luksuskoncernen LVMH, der blandt andet står bag Louis Vuitton. Hans formue er ifølge Forbes på 198,7 milliarder dollars svarende til 1.243 milliarder kroner.

Head of French multinational corporation LVMH Bernard Arnault attends a ceremony marking Paris' Iconic department store 'La Samaritaine' reopening after 16 years of closure, on June 21, 2021 in Paris.

Skiftet på førstepladsen fandt sted mandag, da Amazon-aktien faldt mere end 7 procent. Det fald skyldes hovedsageligt internetgigantens halvårsregnskab, der blev offentliggjort mandag.

Aktiefaldet betød, at Jeff Bezos' formue blev formindsket med 13,9 milliarder dollars. Det var mere end rigeligt for Bernard Arnault, der nu fører 'kapræset' med godt 6 milliarder dollars.

Han var ellers tidligere et godt stykke nede af listen, men under det første år af coronakrisen kunne han se sin formue vokse med 100 milliarder dollars, hvilket altså har bragt ham op i toppen af listen.

Det er ikke første gang, at Bernard Arnault kan kalde sig for verdens rigeste. Tilbage i maj og juni lå de to og skiftede jævnligt mellem første og andenpladsen.