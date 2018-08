Danish Crown oplever, at japanerne er vilde med dansk grisekød, og nu starter virksomheden en ny produktion.

Sønderborg. Japanerne er vilde med dansk grisekød, og derfor starter slagterivirksomheden Danish Crown en ny produktion med op mod 100 nye arbejdspladser i slagteriet i Blans ved Sønderborg.

Det oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse. Ifølge slagteriet efterspørger japanske forbrugere og restauranter dansk grisekød i stor stil.

- Det er dejligt at være i en situation, hvor vi ansætter folk og særligt som her, hvor det er blivende arbejdspladser, som ikke påvirkes af udsving i tilførslerne af grise.

- Vores japanske kunder er vilde med et produkt baseret på hakket grisekød, som vi har solgt til dem i nogle år, så nu skal vi ansætte flere folk til både at udbene forenderne fra grisen og til at køre den konkrete produktion, siger Søren F. Eriksen, der er direktør for Danish Crown Pork, i en pressemeddelelse.

Med de nye medarbejdere vil der være 1200 ansatte på slagteriet.

Først skal der ansættes mellem 70 og 80 nye medarbejdere. Desuden bliver op mod 20 ferieafløsere tilbudt en fastansættelse, når deres kontrakt udløber i september.

/ritzau/