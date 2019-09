I 2011 betalte Jannik Kruse Petersen under 10 millioner kroner for at blive medejer af kapitalfonden EQT, som i dag blandt andet ejer Flying Tiger Copenhagen.

Det skulle vise sig at være en genial idé.

Otte år senere har han solgt alle sine aktier i EQT - og det har gjort Jannik Kruse Petersen til mangemillionær.

Det skriver Børsen.

Danskeren får i omegnen af 550 millioner kroner for de 1,25 procent, han indtil for nylig ejede af af kapitalfonden.

Han solgte sin ejerandel i kapitalfonden umiddelbart før EQT tirsdag morgen blev introduceret på børsen i Stockholm.

Ved børsnoteringen havde EQT en værdi på hele 44 milliarder kroner.

Forståeligt nok er Jannik Kruse Petersen da også ganske tilfreds med salget.

»Det er et stort privilegium – med et medfølgende tilsvarende stort ansvar. Det er enormt mange penge,« siger han til Børsen.

Jannik Kruse Petersen vil endnu ikke ud med, hvad han vil bruge de mange millioner til.

Kapitalfonden EQT ejer blandt andet Flying Tiger Copenhagen, HusCompagniet og Sitecore.

EQT's børsnotering bliver sandsynligvis den største af sin slags i hele Norden i 2019.