GameBoks ApS er gået konkurs.

Janni Spies, sønnen Christopher Kjær og fodboldspilleren Nicolai Jørgensen har mistet deres investering i selskabet, der forsøgte at skabe en transportabel spilkonsol med indbygget skærm i en trækuffert.

Ifølge Satstidende er firmaet bage den transportable konsol, GameBoks ApS, nemlig gået konkurs, og har i den forbindelse skiftet navn til 'Selskabet af 1. maj 2018 ApS'.

Gutterne bag Gameboks. Christian Alves Agerbæk, Steffen From Pedersen, Rasmus Movin Østergaard og Anthon Schrader Foto: Celina Dahl Vis mere Gutterne bag Gameboks. Christian Alves Agerbæk, Steffen From Pedersen, Rasmus Movin Østergaard og Anthon Schrader Foto: Celina Dahl

Janni Spies ejer mellem 5-9,99 procent af firmaet. Samme ejerandel har fodboldspilleren Nicolai Jørgensen. Janni Spies' søn står dog til at tabe mest. Han ejede mellem 20-24,99 procent af virksomheden.

Det lykkedes nemlig aldrig for GameBoks at skabe et overskud, og i 2021 endte de med et underskud på over to millioner kroner.

Janni Spies blev som 20-årig gift med kontroversielle Simon Spies. Efter hans død arvede hun rejseselskabet og drev det videre.

Hun har to børn med en anden ægtemand, Christian Kjær. 25-årige Christopher Kjær og 33-årige Michala Kjær.