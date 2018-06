Jyske Bank er ramt af et nedbrud, som giver it-problemer for kunderne. Banken arbejder på at løse problemet.

København. Jyske Bank er fredag morgen ramt af et nedbrud, der resulterer i, at kunder har problemer med at logge ind på mobil- og netbank. Det skriver TV2.

- Vi har problemer med netbank og mobilbank på denne ellers så fine lønningsdag. Vi har folk i maskinrummet lige nu. Undskyld til alle for besværet, skriver Jyske Bank på Facebook.

Først lød meldingen, at 11 banker skulle have problemer med teknikken, men det er ikke korrekt.

/ritzau/