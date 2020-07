Telia Danmark har den seneste tid oplevet en eksplosiv vækst i antallet af tv-kunder. Faktisk steg antallet med hele 57 procent i årets andet kvartal.

Men den vilde vækst skyldes ikke en vildt fængende og overbevisende reklame, eller at Telia har ændret det, de tilbyder. Næ, der er faktisk tale om en fejl 40.

Ikke alle kunderne er nemlig nye. Det skriver Finans, der har talt med teleselskabets danske pressechef, Mads Houe.

Ifølge ham skyldes den voldsomme vækst, at man har indført et nyt it-system i finansafdelingen.

Og i den forbindelse er der simpelthen dukket 12.000 tv-kunder op. Kunder, der allerede nød godt af Telias tv-abonnement, men som altså ikke fremgik af det hidtidige kundetal.

Selv hvis man trækker de 12.000 hidtil glemte kunder fra, var andet kvartal dog godt for Telia, der oplevede en vækst på 21.000 helt nye kunder.

Ikke desto mindre er det anden gang i år, selskabet kan præsentere en urealistisk høj vækst på baggrund af glemte kunder.

Da man i april fremlagde regnskabet for første kvartal, lød det således, at der var kommet 23.000 nye mobilkunder. To tredjedele af disse var imidlertid blot gamle kunder, der var dukket op på grund af et nyt it-system, skriver Finans.