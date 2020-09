En gruppe sagsøgere har anklaget to tidligere Vestas-chefer for at have vildledt dem. Sagen er nu opgivet.

Gruppen af omkring 40 institutionelle Vestas-investorer, der har anklaget vindmølleproducentens tidligere topskikkelser Ditlev Engel og Bent Erik Carlsen for at have misledt markedet, har trukket deres erstatningssag tilbage.

Det oplyser de to sagsøgtes advokat, Christian Alsøe. Det gør han fredag til Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.

Sagsøgerne havde krævet 72,3 millioner kroner i erstatning.

Men nu har de i stedet indgået en aftale om at lukke sagen, til gengæld for at de i fællesskab betaler de anklagede 2,25 millioner kroner i sagsomkostninger.

Ifølge advokaten er det sagsøgerne, der har taget initiativ til at lukke sagen.

Det er i løbet af retssagen blevet klart for investorgruppen, at de mangler nødvendig opbakning til deres anklager hos de indkaldte vidner.

To af vidnerne udeblev fra retssagen. Derudover leverede den tidligere økonomidirektør Henrik Nørremark, der i sin tid blev fyret af Bent Erik Carlsen, ikke noget skyts til sagsøgerne.

Det var ifølge Finans planen, at de sidste vidner skulle afhøres mandag, inden de endelige konklusioner af bevisførelse skulle forelægges for retten.

Anklagerne mod eksledelsen lød, at Vestas i 2009 og 2010 overdrev sine forventninger til regnskabsåret 2010 - selv længe efter at selskabet vidste, det ikke kunne leve op til målsætningerne.

Samtidig skulle Vestas angiveligt have ændret sine regnskabsprincipper i regnskabet for 2010. Det skulle være sket for at skjule en nedjustering.

Selskabets udmeldinger fik derfor handlere til at betale kunstigt høje priser for selskabets aktie, lød anklagen.

Retten skal ifølge advokat Christian Alsøe ikke godkende parternes forlig, som dermed er endeligt.

/ritzau/