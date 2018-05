Et forfejlet studie af et middel mod lungekræft sender mandag morgen aktierne i Genmab voldsomt ned på børsen.

København. Der er total retræte for Genmabs aktier mandag morgen på fondsbørsen.

Aktierne falder tungt, efter at et studie med midlet Darzalex til behandling af lungekræft er fejlet.

Det meddelte selskabet allerede lørdag, og mandag morgen fælder aktionærerne deres dom.

Efter 20 minutters handel er aktien faldet med markante 22,4 procent til 925 kroner.

Det svarer til, at selskabet er blevet 16,4 milliarder kroner mindre værd på 20 minutter. Handlen i aktien er samtidig voldsom, da der var handlet for over en halv milliard kroner på under en halv time.

- Der er selvfølgelig store forventninger til Darzalex inden for knoglemarvskræft, men man havde nok også ventet, at det virkede inden for solide tumorer som lungekræft. Men det har studierne altså ikke vist.

- Lungekræft er en af de store kræftformer og kunne bidrage med yderligere stort potentiale til Darzalex, det er der ingen tvivl om.

- Der havde været stor upside for Genmab, hvis de her data havde været positive, men det er de ikke, sagde Søren Løntoft Hansen, Genmab-analytiker hos Sydbank, før børsens åbning.

Mandag morgen får aktien også modvind af, at Nordea har sænket sin anbefaling af aktien til "hold" fra tidligere "køb".

Også Handelsbanken var ude med mindre end optimistiske toner om selskabet, inden aktiemarkedet slog dørene op.

Med morgenens fald er Genmab banket tilbage i et niveau, der ikke er set siden foråret 2016. Kigger man på den lange bane, er Genmab dog en af de store succeser i dansk biotek.

Selskabet, der gik på børsen i 2000, har med succes udviklet virksomme lægemidler mod kræft fra bunden.

Midlerne Darzalex og Arzerra er på markedet, og i 2017 omsatte det for 2,4 milliarder kroner og gav et overskud på 1,1 milliarder kroner.

Siden børsintroduktionen i 2000 er kursen mangedoblet fra de 260 kroner, den kostede på sin første handelsdag.

/ritzau/