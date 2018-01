To investorer med aktier i Apple for to milliarder dollar mener, at Apple bør hjælpe teknologiafhængige børn.

New York. To store Apple-investorer opfordrer i et åbent brev teknologigiganten Apple til at gøre noget ved den stigende afhængighed af smartphones blandt børn.

Apple er nødt til at tilbyde flere muligheder for at bekæmpe børns afhængighed af Apples produkter. Det skriver investorerne Jana Partners LLC og California State Teachers' Retirement System i brevet lørdag.

Tilsammen har de to investorer Apple-aktier for to milliarder dollar (omkring 15 milliarder kroner).

- Der er udviklet en konsensus rundt om i verden - inklusiv i Silicon Valley - om, at de potentielle langvarige konsekvenser af nye teknologier er nødt til at være indtænkt fra begyndelsen.

- Intet firma kan uddelegere det ansvar, lyder det i brevet.

- Apple kan spille en afgørende rolle ved at signalere over for industrien, at det at have særligt fokus på sundhed og udvikling i den næste generation både er en god forretning og det rigtige at gøre, lyder det yderligere.

Investorerne foreslår blandt andet, at Apple skal iværksætte en særlig gruppe af eksperter med viden inden for børns udvikling. Desuden skal mobiler fremover give forældre flere muligheder for at sikre deres børns sundhed.

I brevet refereres til adskillige studier og undersøgelser af, hvordan et stort forbrug af smartphones og sociale medier kan have negative effekter på børns psykiske og fysiske helbred.

Eksempelvis kan mobilforbruget være forstyrrende i skoleundervisningen, og elever kan blive dårligere til at koncentrere sig om skoleopgaver, påpeges det af studierne ifølge investorerne.

De to investorer reflekterer også over, hvilke langvarige konsekvenser mobilforbruget og brugen af sociale medier kan få over hele verden.

Det gælder især dem, som begynder at bruge smartphonen i en meget tidlig alder.

/ritzau/AP