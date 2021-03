Et vaskeægte investeringsboom. Det er hvad investeringsportalen Nordnet har oplevet efter den seneste bølge af nye investorer, som strømmer til i øjeblikket.

De første 100.000 kunder kom til i løbet af 18 år. Den næste gruppe af 100.000 kunder kom en del hurtigere – det skete nemlig på blot ti måneder.

Med den seneste bølge af investorer så er Nordnet lige nu oppe på i alt 251.000 kunder. Og det er noget, der glæder landechefen for Nordnet Danmark Anne Buchardt.

Hun forklarer til Børsen, at Nordnet har vokset med cirka 20 procent om året – men at den kundebase cirka er blevet fordoblet det seneste år, hvilket hun er meget tilfreds med.

(ARKIV) Penge, mønter og sedler, torsdag den 5. marts 2020. Det kan være fristende at investere, hvis huset er betalt ud, og opsparingen trækker minusrenter. Men det er ikke fornuftigt, hvis beslutningen tages overilet. Det skriver Ritzau, onsdag den 27. januar 2021.. (Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix) Foto: Kristian Djurhuus Vis mere (ARKIV) Penge, mønter og sedler, torsdag den 5. marts 2020. Det kan være fristende at investere, hvis huset er betalt ud, og opsparingen trækker minusrenter. Men det er ikke fornuftigt, hvis beslutningen tages overilet. Det skriver Ritzau, onsdag den 27. januar 2021.. (Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix) Foto: Kristian Djurhuus

Ifølge Ole Søeberg, som er formand for Dansk Aktionærforening, er en af hovedårsagerne til, at folk vælger at investere corona-krisen, og at folk er blevet mere bevidste om negative renter.

»Det er helt tydeligt, at coronakrisen har fået flere private investorer ind i aktiemarkedet. I Danmark er der ifølge Nationalbanken opsparet 200 milliarder ekstra kroner i 2020. Den likviditet løber ud i aktiemarkedet, blandt andet for at undgå negative renter,« siger han til Børsen.

Nordnet er en internetmægler med kunder i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Brugerne, eller kunderne, investerer selv i aktier, investeringsbeviser og andre værdipapirer via Nordnets handelstjenester.

Det seneste boom af investorer er noget, som data fra Bloomberg Intelligence har indsamlet – her ser man, at 23 procent af den amerikanske aktiehandel i 2021 drevet af private investorer. Det er mere end dobbelt så meget, som niveauet var tilbage i 2019, skriver Financial Times.