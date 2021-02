Sidste år har ATP på trods af coronakrisen leveret et investeringsafkast på 29,9 milliarder, viser regnskab.

Et godt investeringsafkast har sidste år været med til at give det næstbedste resultat nogensinde for ATP.

Det viser regnskabet fra den danske pensionskasse, der er blandt de største i Danmark.

Samlet for året har ATP opnået et overskud på 20,3 milliarder kroner. Det var et fald på 40 procent fra rekordresultatet i 2019 på 34 milliarder kroner.

- 2020 var på flere måder et ekstremt år, siger ATP's administrerende direktør, Bo Foged, i en kommentar til regnskabet.

- Derfor glæder jeg mig meget på medlemmernes vegne over, at vi sluttede året med vores næstbedste årsresultat efter rekordresultatet i 2019.

ATP er en obligatorisk pensionsordning for danske lønmodtagere. ATP har over fem millioner medlemmer.

Sidste års overskud på 20,3 milliarder kroner stammer især fra gode afkast på de finansielle markeder, hvor ATP opnåede et samlet investeringsafkast på 29,9 milliarder kroner.

Det var især stats- og realkreditobligationer, der med et afkast på 15 milliarder kroner havde den største, positive effekt, mens investeringer i danske børsnoterede aktier bidrog med et afkast på 11,9 milliarder kroner.

- Covid-19 medførte meget voldsomme udsving på finansmarkederne i 2020, og som en af Europas største pensionskasser har det været en kompleks og krævende opgave at navigere i de ekstremt turbulente markeder.

- Men ATPs investeringsmuskel er veltrænet, og vi var godt forberedt, siger Bo Foged.

Fremadrettet har ATP en forventning om, at usikkerhed og udsving fortsat vil præge de finansielle markeder i 2021.

For både i år og de kommende år venter ATP et lavere afkast end sidste år.

