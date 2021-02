Lundbeck har sidste år øget salget. Investeringer i lægemiddel og et fejlslagen studie trækker ned.

Sidste år har den danske medicinalvirksomhed Lundbeck investeret flere penge i forskning og udvikling.

Det har været med til at give et lavere overskud, viser torsdagens regnskab for 2020 fra Lundbeck.

Lundbeck er kendt for at udvikle, producere og sælge lægemidler mod hjernesygdomme. Midlerne er rettet mod sygdomme som epilepsi, depression og angst samt sygdommene Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons.

I 2020 har Lundbeck brugt 4,5 milliarder kroner på forskning og udvikling. Det er en stigning på 46 procent i forhold til året før.

Omkring halvdelen af stigningen skal dog ses i lyset af, at Lundbeck sidste år måtte skrotte udviklingen af et lægemiddel mod Parkinsons, fordi det viste sig ikke at have en virkning over for patienterne i et stort forsøgsstudie.

Det kostede isoleret set en nedskrivning på knap 800 millioner kroner, som midlet var vurderet til i Lundbecks regnskabsbøger, da det blev nedskrevet til nul kroner.

De stigende udgifter til forskning og udvikling har bidraget til, at det samlede overskud er blevet lavere end året før. Samlet har Lundbeck tjent 1,6 milliarder kroner. Det er 32 procent lavere i forhold til året tidligere.

Det er imidlertid ikke salget af lægemidler, der har forhindret indtjeningen i at vokse. Sidste år er omsætningen hos Lundbeck således steget fire procent til 17,7 milliarder kroner.

Lundbecks bedst sælgende middel hedder Brintellix og er middel til behandling af depressioner.

Den største fremgang i årets løb blandt Lundbecks fremtrædende lægemidler er Abilify Maintena, som skizofrenipatienter tager.

For 2021 forventer Lundbeck en omsætning, der er lidt lavere end i 2020. Medicinalselskabet venter en omsætning på 16,3-16,9 milliarder kroner.

/ritzau/