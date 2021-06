Fibernetvirksomheden GigaBit skifter navn til Wizer.

Det sker samtidig med, at de tilbyder deres kunder hurtigere internet.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

»Vi sætter fuld fart på udrulning af fibernet – det er i vores øjne det mest effektive, man overhovedet kan gøre for at fremtidssikre vores kunder og deres frihed til at vælge præcis, hvordan de vil leve«, siger Wizers administrerende direktør, Claus Østergaard Olsen.

Virksomheden har blandt andet som sit mål, at flere danskere får fri adgang til fibernet – ikke mindst i oversete områder og byer.

Dermed tager de kampen op med de etablerede aktører som for eksempel TDC.

Wizer blev grundlagt i 2013 af datalogerne Baldur Norddahl og Mads Bennedbæk.

I 2019 modtog Wizer Børsens Gazelle pris.