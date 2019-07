Handelsgiganten Amazon investerer stort i at halvere leveringstiden til kunder, og det påvirker overskuddet.

Handelsgiganten Amazon skuffer på bundlinjen i andet kvartal.

Selv om det amerikanske selskab solgte bedre, end markedet havde forventet i april, maj og juni, lykkedes det ikke Amazon at klemme tilstrækkeligt med indtjening ud af periodens indtægter.

Amazon omsatte for 63,4 milliarder dollar i kvartalet, mens analytikerne havde sigtet efter 62,5 milliarder dollar ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.

Til gengæld skuffede bundlinjen ved at vise en indtjening per aktie på 5,22 dollar mod ventet 5,56 dollar.

Det viser regnskabet for andet kvartal, som er fremlagt torsdag aften dansk tid.

Den lidt skuffende indtjening forklarer Amazon med, at det investerer voldsomt i at halvere leveringstiden til medlemmer af selskabets "loyalitetsklub" til én dag.

Prime, som loyalitetsprogrammet hedder, har tiltrukket over 100 millioner abonnenter ifølge Reuters. Ved at nedbringe leveringstiden håber Amazon at kunne holde rivaler som den enorme dagligvarekæde Walmart bag sig.

Walmart er begyndt at tilbyde levering af varer inden for to dage uden ekstrabetaling.

I andet kvartal har Amazon investeret godt 800 millioner dollar i tiltaget. Det er lidt mere, end selskabet havde forudset, oplyser finansdirektør Brian Olsavsky på en telekonference ifølge Reuters.

Han tilføjer, at i indeværende kvartal vil satsningen på hurtigere leveringer også belaste indtjeningen.

Men Amazon er tvunget til det, mener analytiker Neil Saunders fra analysefirmaet GlobalData.

- Det er et nødvendigt onde, siger Saunders til Reuters.

- Amazon befinder sig i en verden, hvor en masse detailkæder har den fordel, at kunder kan hente ting samme dag (som de bliver købt, red.) i butikkerne, siger han.

Efter at det amerikanske marked lukkede torsdag, faldt aktien med 3,1 procent i eftermarkedet som reaktion på den skuffende bundlinje.

Amazon er en handelsside på nettet, hvor man kan købe alt fra elektronik til babyting og personlig pleje. Siden er blandt de største internetselskaber i verden.

/ritzau/