Sandwichkæden Pret a Manger, der øjner en børsnotering, er under kritik for sin mærkning efter dødsfald.

København. Sandwichkæden Pret a Manger, der har flere hundrede butikker verden over, bliver stærkt kritiseret for sin mangelfulde mærkning af allergener efter to dødsfald. Det skriver flere internationale medier - deriblandt CNN.

I 2016 døde en 15-årig pige på et fly efter at have spist en sandwich fra kæden og søndag er det bekræftet, at en anden kunde er død på grund af en uoplyst ingrediens. Det skete den 27. december 2017 i den britisk by Bath.

Ifølge Pret a Manger skete det, da der var mælkeprotein i et "super-veg rainbow flatbread", der skulle være vegansk. Det skal skyldes en fejl hos underleverandøren Co-Yo. Kunden var allergisk over for mælkeprodukter.

- Efterfølgende test udført af Pret og to uafhængige myndigheder har vist, at Co-Yo mælkefri yoghurt indeholdt spor af mælkeprotein.

- Vores dybeste sympati går til familien og venner af vores kunde i denne frygteligt sag, og vi vil forsøge at hjælpe dem på enhver måde, vi kan, siger en talsmand for Pret a Manger til The Guardian.

Sagen lægger yderligere pres på Pret a Manger, da den kommer kort efter, at det er slået fast af de britiske myndigheder, at uoplyst sesam i en sandwich i juli 2016 kostede en 15-årig pige livet.

Hun havde i lufthavnen Heathrow i London købt en sandwich med oliven, tapenade og artiskok fra Pret a Manger. Brødet i sandwichen indeholdt sesam, selv om det ikke var oplyst på pakningen.

Under flyturen blev hun ramt af stærke allergiske reaktioner og fik trods forsøg på behandling hjertestop kort før ankomsten i Nice.

Efterfølgende begyndte Pret a Manger i højere grad at mærke deres produkter med information om allergener.

Selskabet har lavet en større allergen-guide dateret 25. september i år. Den lister sesam i sandwichen med oliven, tapenade og artiskok.

Pret a Manger startede i Storbritannien i 1983. I de seneste 10 år er kæden vokset betydeligt og kapitalfondsejeren Bridgepoint varslede i foråret planer om en børsnotering i New York.

/ritzau/