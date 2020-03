Danske Kasper Rørsted er administrerende direktør for Adidas-koncernen, der for 14 dage siden kunne præsentere et rekordregnskab. På trods af det vil koncernen ikke betale husleje for sine tyske lejemål under den nuværende coronakrise.

Det har nu medført massiv kritik.

Det skriver det tyske medie Handelsblatt.

Adidas er ikke den eneste store tyske virksomhed, der ikke betaler husleje for sine detailbutikker i øjeblikket, men det er altså dem, der virkelig mærker vreden fra de tyske borgere. Flere tyskere er gået til Twitter for at rase over selskabet:

»Jeg har altid troet, at virksomhedsledere også havde et socialt ansvar. Med sådan en 'wild west-kapitalisme' bliver virksomheder gjort til fjendebilleder. Skrækkeligt,« lød det blandt andet.

Katarina Bawley, der er medlem af Europa-Parlamentet for de tyske socialdemokrater, opfordrede lige frem folk til at boykotte mærket:

»Som global koncern med milliardoverskud er det lurvet at bruge en beskyttelse beregnet på lejere i eksistensnød. Jeg køber ikke længere noget fra Adidas,« skrev hun på Twitter.

Den tyske arbejds- og socialminister, Hubertus Heil, er heller ikke tilfreds med virksomheden:

»Adidas’ adfærd er uansvarlig. I krisen må vi stå sammen, og ingen har lov til at dukke sig.«

Ledelsen i Adidas har, mens krisen står på, valgt at halvere deres løn. Det betyder, at Kasper Rørsted giver afkald på knap 600.000 kroner om måneden.

Adidas har 26 butikker i Tyskland. De har 60.000 ansatte og 2.500 forretninger over hele verden.

Kasper Rørsted har været administrerende direktør for Adidas-koncernen siden 2016.