Computergiganten Intel fyrer 200 ansatte i Aalborg. Det er anden gang på to år, at afdeling erklæres lukket.

København. Intel lukker ned i Aalborg. Det koster omkring 200 ansatte jobbet, skriver Nordjyske.

Ifølge avisen er de ansatte blevet informeret om, at alle Intels aktiviteter bliver lukket ned i den nordjyske by inden udgangen af 2018. For to år siden sagde Intel også, at afdelingen i Aalborg skulle lukkes.

- Jeg kan bekræfte, at Intel planlægger at reducere medarbejderstaben på bestemte lokationer, skriver Markus Weingartner, Intels kommunikationsdirektør for Europa, Mellemøsten og Afrika, til Nordjyske.

For to år siden, i sommeren 2016, blev de ansatte på Intel i Aalborg også informeret om, at afdelingen ville blive lukket ned. Dengang ville det have betydet 250 fyringer.

Ifølge Nordjyske ændrede Intel dog den beslutning efter en måned og lod afdelingen fortsætte.

Arbejdsløsheden blandt it-ingeniører er meget lav. I 2016 sagde daværende formand for Ansattes Råd i ingeniørernes fagforening IDA:

- Heldigvis er der stor efterspørgsel efter it-ingeniører, og der er flaskehalsproblemer i næsten alle regioner.

- Mulighederne for at skaffe sig et andet job er ganske gode. Vi er snotforkælede på den måde, det er vi da.

Arbejdsløsheden for ingeniører er ifølge IDA nu 2,1 procent. For personer med uddannelsen cand. it. er den 4,6 procent svarende til 90 personer. I hele Danmark.

Intel overtog afdelingen i Aalborg, da selskabet i 2010 købte den fra tyske Infineon Technologies.

Intel, der er en af verdens største producenter af de computerchip, der sidder i snart sagt al elektronisk udstyr, omsatte i 2017 for 63 milliarder dollar og havde 106.000 ansatte.

/ritzau/