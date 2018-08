Nordjylland mister omkring 200 højteknologiske arbejdspladser. Den multinationale koncern Intel lukker sin afdeling i Aalborg, skriver NORDJYSKE Medier onsdag.

Den kedelige nyhed blev meddelt til personalet i mandags. Afdelingen i Aalborg udvikler avanceret teknologi til mobiltelefoner og beskæftiger overvejende ingeniører. Ifølge NORDJYSKEs oplysninger har de ansatte fået at vide, at alle Intels aktiviteter i Aalborg lukkes ned inden årets udgang. Opgaverne skal flyttes til andre af Intels afdelinger rundt om i verden.

For to år siden blev Intel i Aalborg også bebudet lukket. Men efter en måned ændrede Intel beslutningen og lod den nordjyske afdeling fortsætte.

Intel, der har hovedsæde i USA, omsatte i 2017 for over 600 milliarder kroner og har omkring 100.000 ansatte kloden rundt.

I Aalborg bor virksomheden til leje i vidensparken Novi i Aalborg Øst og tæt på Aalborg Universitet, som den har haft et samarbejde med. Universitet uddanner ingeniører til blandt andet it-branchen.

I går havde Novis direktør, Henrik Lundum, ingen kommentarer, da han ikke havde hørt om Intels beslutning om at lukke i Aalborg. Intel ønskede ikke at uddybe, endsige bekræfte lukningen af afdelingen i Aalborg.

»Jeg kan bekræfte, at Intel planlægger at reducere medarbejderstaben på bestemte lokationer,« lød kommentaren i en mail fra Markus Weingartner, Intels kommunikationsdirektør for Europa, Mellemøsten og Afrika, skriver NORDJYSKE.