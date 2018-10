Opdatering klokken 10.05: Instagram virker nu igen.

Det sociale medie Instagram er tilsyneladende ramt af store tekniske problemer onsdag.

Når man forsøger at opdatere appen, får man beskeden 'Nyheder kunne ikke opdateres'.

Ifølge hjemmesiden Down Detector, er der massive problemer verden over med at få adgang til det sociale medie, men det er endnu uvist, hvad der er årsagen.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at brugere i både London, San Fransisco og Singapore har problemer med at tilgå Instagram. Instagram har ikke vendt tilbage på nyhedsbureaurets henvendelse.

Web-versionen af det sociale medie er også ramt af problemer. Her får man en besked om en '5xx Server Error', når man forsøger at komme ind på siden.

På Twitter spekulerer flere brugere i årsagen til nebruddet under hashtagget #InstagramDown.

Med omkring en milliard brugere månedligt sker det jævnligt, at Instagram går ned.

I sidste uge blev det afsløret, at omkring 50 millioner Facebook-konti blev hacket, og at de skyldige også kan have fået adgang til brugerens konti på Instagram. Det er ukendt om dagens problemer har noget med det at gøre.