Hvis nu du skulle give din søn, datter eller måske bare dig selv et godt råd, så kunne det være at uddanne sig til ingeniør.

Det er en branche, hvor der er mangel på arbejdere, og lønnen går kun én vej.

En ny undersøgelse fra Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, viser ifølge Finans.dk, at lønningerne for ingeniører bliver ved med at stige.

Målingen viser, at lønningerne er stedet med fire procent i 2019 for ansatte i den private sektor, mens den er steget med 3,3 procent for offentligt ansatte.

Det er primært på grund af den store efterspørgsel efter ingeniører.

Morten Thiessen er formand for de Ansattes Råd i foreningen, og det er ikke udelukkende positivt, at lønningerne fortsætter med at stige.

»For det enkelte medlem ser de gode tider ud til at fortsætte, så langt øjet rækker, men for Danmark som produktionsland og videnssamfund er det faktisk lidt bekymrende,« siger han i en pressemeddelelse.

»Med en aktuel ledighed på omkring 1 pct. for ingeniørernes vedkommende, når man ikke medtager de nyuddannede, så ser vi en potentiel vækstbarriere,« forklarer Morten Thiessen.

Undersøgelsen viser, at ingeniører tjener i gennemsnit 73 procent mere end den danske gennemsnitsløn.

Den gennemsnitlige dansker tjener 27.266 kroner om måneden, mens ingeniører nu er oppe at tjene 47.189 i gennemsnit.

Morten Thiessen påpeger, at der er et problem i, at to tredjedele af de nyuddannede udenlandske kandidater, som har læst i Danmark, enten ikke er i arbejde to år efter uddannelse eller bare har forladt landet.

Han opfordrer derfor arbejdsgiverne til at være bedre til at ansætte nyuddannede. Det kan løse problemet, hvis man mangler arbejdsdygtige ingeniører.