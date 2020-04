Turismen i Danmark skraber bunden for tiden på grund af coronavirussen, og det lægger op til et kæmpe opgør, når sygdommen har lagt sig.

Og det bliver ikke bare til en kamp inden for den danske grænse. Mange andre lande står i samme situation som Danmark.

Beregninger fra VisitDenmark viser, at Danmark alene i foråret står til at tabe 15 milliarder kroner i den kommercielle turismeomsætning. Det er altså blot fra marts til maj. Det skriver Standby.dk.

Det betyder, at det bliver altafgørende for Danmark, hvordan de kommer ud på den anden side på turismeområdet, når det såkaldte ‘corona-mareridt’ har lagt sig.

Der vil andre nationer nemlig også stå klar til at kæmpe for at tiltrække turister.

»Turismeoperatørerne og markedsføringsorganisationer i alle lande vil kæmpe for hver eneste overnatning eller dagsgæst, når krisen er ved at være blæst af,« siger VisitDenmarks formand, Allan L. Agerholm i VisitDenmarks nyhed.

Han påpeger, at det er vigtigt, at danskere også bliver turister i deres eget land, hvis de ønsker at hjælpe turismebranchen.

Der er dog brug for meget mere end det, hvis branchen skal genvinde sit niveau, når corona-krisen er overstået.

»Danske Bank har udarbejdet en beregning for mediet Finans, der viser, at udlændinge sidste år lagde 38,2 milliarder kroner i Danmark fra april til september. Hvis danskerne skal lukke det hul i år, skal vi hver lægge cirka 7.000 kroner på hoteller, sommerhuse, restauranter, detailhandel og så videre. Det gør vi næppe. Derfor er det ikke nok at satse på danske turister,« siger Allan L. Agerholm.

Det bliver samtidig sagt, at de nu vil arbejde på kampagner, der kan få danskere til at tage på ferie i Danmark i stedet for udlandet.

Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvornår grænserne rundt omkring åbner igen.

Så længe de ikke er åbne, så er det svært at rejse andre steder hen end til sit eget land.