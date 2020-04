På grund af et par barske måneder og nogle dystre fremtidsudsigter, har et jysk rejsebureau været nødsaget til at reagere.

Jasø Rejser, der har haft base i Tønder og Fredericia, har begæret sig konkurs som følge af coronakrisen.

Det oplyser firmaet, med direktør i Betina Madsen i spidsen, i en pressemeddelelse.

'Det er med stor sorg og frustration, at vi må meddele, at Jasø Rejser desværre må begære sig konkurs – med ingen solgte rejser siden 1. marts og desværre heller ikke udsigt til, at det kommer igen lige foreløbig, er vi nødt til at kaste håndklædet i ringen.' står der indledningsvis i pressemeddelelsen.

I 2019 gik rejseselskabet Thomas Cook, som Jasø Rejser bookede rejser hos, konkurs.

Og det satte sine spor hos Jasø Rejser.

'Det har kostet os penge, og da rejserne fra Hamborg så blev dyrere, da der var forsvundet store udbydere på markedet, faldt vores omsætning de seneste måneder.'

'Der er blevet afskediget dygtige og loyale medarbejdere, vi har flyttet arbejdspladserne til hjemmearbejdspladser for at holde alle omkostninger nede, men da Corona så gjorde sit indtog, kan vi simpelthen ikke gøre mere, den sendte os til tælling.'

Jasø Rejser har gennem 30 år formidlet tyske charterrejser til danskerne.

Lars Thykier, der er direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, udtalte allerede tilbage i midten af marts, at landets rejsebureauer var i knæ.

'Branchen er i chok, og har fra den ene dag til den anden fået revet tæppet væk under fødderne. Rejsebureauernes økonomi bliver ramt dobbelt hårdt, fordi pengene fosser ud med massive tilbagebetalingskrav fra rejsende, der ikke skal afsted på planlagte rejser, og samtidig er vores fremtidige indtægtsgrundlag smuldret, når ingen rejser ind eller ud af Danmark som følge af myndighedernes anbefalinger.'

Indtil videre er alle rejser indstillet til og med den 10. maj.