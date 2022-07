Lyt til artiklen

Tusinder af SAS-rejsende bider fortsat negle her på stridens tolvte dag.

Parterne er fortsat ikke nået til enighed om en aftale, og noget tyder nu på, at forhandlingerne er gået helt i stå.

»Det seneste er, at vi har brugt dagen på at vente på SAS.«

Sådan fortæller Roger Klokset i SAS pilotforening torsdag eftermiddag ifølge norske TV 2. Han understreger nemlig, at der i dag ikke har været nogen kontakt mellem parterne.

Også Henrik Thyregod, der er repræsentant for de danske piloter, så ifølge mediet ud til at have lave forventninger til de igangværende forhandlinger.

Han forklarer ligeledes, at der fredag ikke er sket noget som helst, og at de slet ikke har haft nogen kontakt til SAS.

Og spørger man Sydbank-analytiker Jacob Pedersen, så er det ikke et specielt godt tegn.

»Jeg vil sige, at jeg undrer mig meget over den her udmelding. Jeg skal selvfølgelig passe rigtig meget på med at gøre mig til topekspert på, hvordan man forhandler,« fortæller han til B.T.

»I forhold til det billede, vi har set tidligere i de her forhandlinger, så er det svært at tolke positivt, at der ikke har været direkte kontakt,« slår han fast.

Han forklarer nemlig, at da man startede forhandlingerne, der foregik det hver for sig. Men i takt med, at man begyndte at nærme sig hinanden, så begyndte parterne at sætte sig sammen.

Og derfor tyder noget på, at det nu går i den forkerte retning.

»I den forstand er jeg nødt til at tolke det her med, at man ikke har set hinanden i dag negativt i forhold til, om man lynhurtigt når til en aftale,« fortæller han.