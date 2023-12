Det er "hammerpositivt", at der kommer mere ro på inflationen i eurozonen, mener økonom.

Inflationen blandt de lande, der har euroen som valuta, svækkes markant i november.

Således står forbrugerpriserne til at være 2,4 procent højere i november 2023 end samme måned sidste år.

Det viser et såkaldt flashestimat fra Eurostat torsdag.

Et flashestimat er et foreløbigt bud på inflationen, som offentliggøres ved udgangen af måneden. De fuldstændige data ventes offentliggjort midt i december.

En årsstigning på 2,4 procent er det laveste niveau i over to år og et klart fald fra oktober, hvor forbrugerpriserne var steget med 2,9 procent på et år.

Cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre betegner det som "hammerpositivt" i en kommentar.

- Inflationen falder meget mere end ventet, skriver han.

- Og kerneinflationen stryger også ned. Det er intet mindre end hammerpositivt. Det giver ro på renterne og understreger, at ECB (Den Europæiske Centralbank, red.) ikke har et akut behov for at hæve renten yderligere.

Ikke siden juli 2021 har inflationen været lavere.

Meldingen om mere ro om inflationen kommer efter en periode, hvor centralbanker har kæmpet for at få kontrol med prisudviklingen.

- Vi har set meget store udsving i inflationen som følge af især volatile energipriser, skriver Bjørn Tangaa Sillemann, chefanalytiker hos Danske Bank, i en kommentar.

- Det helt afgørende i dagens tal er, at det brede prispres i økonomien er aftaget markant, fortsætter han.

Kerneinflationen - som mange økonomer skeler til, da den frasorterer de volatile fødevare-, tobaks- og energipriser - faldt også. Den var på 3,6 procent i november sammenlignet med et år forinden.

Det var et fald fra en årsstigning på 4,2 procent i oktober.

/ritzau/