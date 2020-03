Natten til lørdag træder indrejseforbud for europæere i kraft i USA. SAS aflyser 152 fly frem til slut marts.

SAS går fra ni til tre daglige flyvninger mellem Skandinavien og USA på grund af indrejseforbud for europæere, som træder i kraft natten til lørdag.

Det oplyser flyselskabet.

SAS har set sig nødsaget til at aflyse flyvningerne, fordi den amerikanske præsident, Donald Trump, onsdag varslede et indrejseforbud for langt de fleste borgere i Europa.

Det gælder de 26 lande i Schengen-samarbejdet - herunder Danmark. Tiltaget skal inddæmme smitten med coronavirusset.

SAS kan derfor godt flyve for eksempel europæere fra USA til Europa eller amerikanere, der skal den anden vej.

Helt konkret vil SAS fortsætte flyvninger fra København til Chicago og New York og mellem Stockholm og New York.

Beslutningen betyder, at SAS i de kommende to uger går fra 230 flyvninger til 78 til og fra USA.

/ritzau/