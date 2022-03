Den indiske restaurant The South Indian, der ligger på Nørre Allé i Aarhus C, er tilsyneladende kommet i store problemer.

Da Fødevarestyrelsens rejsehold slog et smut forbi restauranten 9. marts, resulterede det i intet mindre end en sur smiley for anden gang i streg, bøder for 50.000 kroner og en indskærpelse samt et gebyrbelagt opfølgende kontrolbesøg.

Af kontrolrapporten fremgår det blandt andet, at et rengøringsforhold fra tidligere besøg ikke var bragt i orden.

I produktionsområdet var der flere steder fedtede belægninger på restaurantens inventar, mørke belægninger på skraldespande, skimmellingnede belægninger på gummilister i køleskabe og andre steder.

Det udløste først og fremmest en bøde på 10.000 kroner.

Under besøget blev der også fulgt op på en anden indskærpelse fra forrige kontrolbesøg, og forholdet var heller ikke denne gang bragt i orden.

Det drejede sig om, at virksomheden ikke har dokumenteret kontrol af eksempelvis nedkøling og varmebehandling af fødevarer og varemodtagelse. Det resulterede i en bøde på 10.000 kroner.

Restauranten fik også en indskærpelse og et gebyrbelagt opfølgende kontrolbesøg heraf, fordi den seneste kontrolrapport, der skal være synlig for kunderne i døren, ikke var hængt op i sin fulde længde.

Da Fødevarestyrelsens kontrollanter tjekkede sporbarheden på otte tilfældigt udvalgte fødevarer kunne de også konstatere, at restauranten ikke kunne fremvise tilstrækkelig dokumentation for dem. Det udløste en bøde på 15.000 kroner.

Restauranten fik dernæst en bøde på 5.000 kroner, fordi de opgav urigtige oplysninger under kontrolbesøget. Under gennemgangen fandt kontrollanterne nemlig en aflåst dør i kælderlokalet, som kokken først afviste at have en nøgle til.

Fødevarerejseholdet fandt dog en nøgle til rummet i køkkenet. I telefonen oplyste ejeren, at han ikke kender til rummet og aldrig har været derinde. Kort tid efter ringede ejeren dog igen og oplyste, at der var tale om en misforståelse. Det viste sig, der også var fødevarer i rummet.

Sidst men ikke mindst fik The South Indian en bøde på 10.000 kroner for at bruge fødevarer fra en tysk virksomhed, hvilket de ikke var registreret til.

The South Indian har i alt fire restauranter fordelt i Aarhus, Aalborg, på Vesterbro og Frederiksberg.

B.T. har flere gange forsøgt at komme i kontakt med restauranten uden held.