Flere indiske medicinalselskaber arbejder på at udvikle deres egne versioner af Novo Nordisks fedmemiddel.

Indiske medicinalselskaber er begyndt at udvikle deres egne versioner af Novo Nordisks populære fedmemiddel Wegovy.

Det har topchefer i de indiske selskaber Sun Pharma, Cipla, Dr Reddy's og Lupin alle bekræftet.

Fedmemidler som Wegovy har oplevet enorm efterspørgsel.

Analytikere vurderer også, at markedet for vægttabsmidler kan nå helt op på 100 milliarder dollar om året - svarende til 690 milliarder kroner - ved udgangen af dette årti.

Omkring 11 procent af voksne i Indien vil ifølge World Obesity Federation Atlas være overvægtige i 2035.

- Der er et stort potentiale i Indien … givet livsstilsvalgene, sagde topchef i Cipla Umang Vohra tilbage i januar.

Wegovy er ikke kommet på markedet i Indien endnu, men Novo Nordisk oplyser, at det sigter efter at lancere fedmemidlet i Indien i 2026.

Novo Nordisk har som det eneste selskab patent på semaglutid, som er det aktive stof i både Wegovy og diabetesmidlet Ozempic. Selskabet vil ikke oplyse, hvornår patentet udløber i Indien.

- Vi ønsker at markedsføre produkterne, når Novo Nordisks patent udløber, sagde topchef i Dr Reddy Erez Israeli i sidste måned.

Når nye fedmemidler bliver tilgængelige på markedet, vil de ifølge analytikere også komme til at være meget billigere.

Novo Nordisk vil ikke kommentere, hvornår selskabet regner med at skulle konkurrere med indiske versioner af lægemidlet, men "byder nye behandlingsmuligheder velkommen".

Wegovy virker ved at sænke fordøjelsesprocessen, hvilket gør, at man føler sig mæt i længere tid. Data har også vist, at fedmemidlet mindsker risikoen for nyre- og hjertesygdomme.

Indtil videre kan Wegovy købes i Danmark, USA, Tyskland, Norge, Storbritannien og Island.

/ritzau/Reuters