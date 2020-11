Der blev sat flere penge ind på de danske pensionsopsparinger i 2019 end i noget andet år siden 2004.

I 2019 blev der sat flere penge ind på de danske pensionsopsparinger, end noget andet år siden Danmarks Statistik i 2005 begyndte at opgøre pensionsindbetalingerne.

Privatøkonom ved Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer forklarer, at indbetalingerne på vores pensionsopsparing ofte er en god indikator for, hvor bredt et opsving i dansk økonomi har fast.

- Det falder meget godt i tråd med den generelle udvikling i dansk økonomi på det her tidspunkt, hvor vi blandt andet så lønudviklingen stige, siger han.

- Mange af os indbetaler til vores pension som en procentdel af vores løn. Så når det går godt i økonomien og lønudviklingen er positiv, så smitter det også af på vores pensionsopsparing.

Da indbetalingerne i pension bliver højere, hvis man får mere i løn, stiger gennemsnittet også, når flere får et job i stedet for overførselsindkomster.

Sidste år var det opsving bredt fordelt på både forskellige aldersgrupper og geografisk i hele landet.

2019 kan dog virke som lang tid siden med udbruddet af coronavirus i 2019. Og selv om det også var dramatisk for de danske pensioner, så tyder meget på, at forårets tab er blevet vundet tilbage ifølge Brian Friis Helmer.

- Hvis man ser på pensionsformuerne, så kan vi se, at marts-måned bød på blodrøde tal, fordi de finansielle markeder bragede ned. Ser vi på tiden efter, kan vi se, at meget af det tabte er indhentet, siger han.

- Som det ser ud lige, ser det ud til, at 2020 bliver et ganske fornuftigt år. Vi skal lige have de sidste måneder med af året, men umiddelbart ser det fornuftigt ud.

/ritzau/