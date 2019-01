Brexit, handelskrig og opbremsning i Tyskland sænker IMF's skøn for økonomisk vækst i år.

Den Internationale Valutafond hev mandag en alvorlig mine frem og trak i bremsen i sine prognoser for den økonomiske vækst i år.

Skønnet for den samlede verdensøkonomis vækst blev nedjusteret med 0,2 procentpoint.

Nedjusteringen bunder især i mørke skyer over den europæiske økonomi.

Da IMF i oktober skulle give sit skøn, lød det på en vækst i den globale økonomi på 3,7 procent. Det var mandag ændret til 3,5 procent.

Prognosen blev fremlagt ved det årlige World Economic Forum. Nedjusteringen er dog ikke jævnt fordelt i hele verden.

Eksempelvis tror IMF stadig på 2,5 procent vækst i USA i 2019. Til gengæld er forventningen til vækst i de lande, der har euroen som valuta, sænket fra 1,9 til 1,6 procent.

Selv om vi i Danmark ikke har euroen, kan danske virksomheder stadig få fingrene i klemme, forklarer chefanalytiker i Dansk Industri Allan Sørensen.

- Det er især bekymrende med udsigten til lavere vækst i Europa, hvor vi afsætter hovedparten af vores eksport, siger han i en skriftlig kommentar.

- Både virksomhedernes og forbrugernes tillid til økonomien i Europa er dykket kraftigt over det seneste år, hvilket varsler, at væksten i Europa er ved at bremse op.

Særligt tyskerne fik en hård medfart ved nedjusteringen. Her er 1,9 procents vækst ændret til 1,3 procents vækst i 2019.

IMF har også nedjusteret sit skøn for væksten i verdensøkonomien i 2020 med 0,1 procentpoint.

Bekymringerne for den globale vækst hænger ifølge IMF blandt andet sammen med frygten for, hvordan Kinas økonomi kommer gennem en potentiel handelskonflikt med USA.

- Som vi så i 2015-2016 kan bekymringen om kinesisk økonomis helbred udløse hurtige, vidtrækkende reaktioner i handlen og på de finansielle markeder, skriver IMF i sin rapport.

Indtil videre har en økonomisk støttepakke taget brodden af konsekvenserne fra Kina og USAs udveksling af højere toldsatser.

Hvis usikkerheden om kinesisk økonomi bliver ved, advarer IMF om mulige nedjusteringer af væksten i Kina.

Også Rusland, Mexico, Mellemøsten og Mellemamerika må ifølge IMF leve med mindre vækst end ventet.

Ifølge Kristian Skriver, der er økonom hos Dansk Erhverv, er der ved at være konsensus om, at væksten i verdensøkonomien har toppet og er på vej ned.

- Nu skal vi vænne os til, at væksten kommer til at være i et lavere gear i år og til næste år, end vi har set de senere år, skriver han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/AFP