Ilse Jacobsen har slæbt tøjkæden 'Message' i retten.

Retssagen er begyndt torsdag.

Ilse Jacobsen mener, at Message har overtrådt hendes varemærkerettigheder. Message har nemlig lavet en serie af striktrøjer med navnet 'Ilse'.

Ilse Jacobsen og hendes firma IJH vil derfor have Sø- og Handelsretten til at forbyde, tilbagekalde samt beslaglægge Messages 'Ilse'-striktrøjer.

Det fremgår af påstandsdokumenterne i sagen, som Finans har set.

»Det gøres gældende, at der er risiko for forveksling mellem på den ene side mærkerne Ilse og Ilse Strik og på den anden side IJH's varemærke Ilse Jacobsen,« står der i påstandsokumentet fra advokatfirmaet Lundgrens, som repræsenterer IHJ i sagen.

IJH mener også, at Message har overtrådt markedsføringsloven ved bevidst at snylte på IJH's goodwill ved at markedsføre sig under et varemærke, der består af eller indeholder 'det dominerende mærkeelement Ilse'.

Det fremgår også af påstandsdokumentet.

Message afviser alle Ilse Jacobsens påstande.

Tøjkæden mener ikke, den har gjort noget galt, da navnet 'Ilse' er et ganske almindeligt pigenavn i Danmark og Norge.

Message forsvarer sig også med, at navnene på tøjkædens striktrøjer også indeholder andre ord end 'Ilse', og derfor mener de ikke, de har krænket designerens rettigheder.

Der er endnu ikke sat en dato for domsafsigelsen. Finans skriver dog, den tidligst forventes i august.