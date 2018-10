Den normalt så feterede designer, erhvervskvinde og tv-kendis Ilse Jacobsen får søndag sønderlemmende kritik fra en lang række tidligere og nuværende medarbejdere.

I Berlingske beretter de om et arbejdsmiljø i Ilse Jacobsens virksomheder, som beskrives som 'ødelæggende.'

Der bliver ingenlunde lagt fingre imellem, når Ilse Jacobsen beskrives som 'en leder, der dagligt skaber konflikter med en temperamentsfuld og hidsig facon.'

Selv afviser hun kritikken.

Ilse Jacobsen har opbygget et erhvervsimperium fra sin base i Hornbæk. Arkivfoto Foto: Nikolai Linares

Hendes måde at opføre sig på overfor de ansatte har givet stor udskiftning i medarbejderstaben hos designeren, skriver avisen.

Derudover har Ilse Jacobsen, der nok mest er kendt for sine ikoniske gummistøvler samt hendes medvirken i DR-succesen, 'Løvens Hule,' tabt en række af arbejdsretlige sager.

I tv-programmet sidder hun sammen med Christian Stadil, Jesper Buch, Tommy Ahlers og Birgit Aaby og bedømmer iværksætteri-projekter.

Både 3F og HK har således ført og vundet stribevis af sager mod hende, fortæller Berlingske.

Sagerne har blandt andet omhandlet feriepenge og problemer med tilbageholdt løn i forbindelse med sygdom

Ilse Jacobsen, Hornbæk i Kronprinsensgade i København. Foto: LINDA KASTRUP

Ilse Jacobsen har fra sin base i Hornbæk udvidet sit imperium, så den 58-årige kvinde nu har over 100 ansatte. Hun sælger sit design, der omfatter eksempelvis regnfrakker og tasker, i 26 lande.

Forretningsimperiet, hvor hendes mand, Jesper Bo Hansen, er CEO, indeholder desuden flere blomsterbutikker samt et kurbad og en gourmetrestaurant.

Ilse Jacobsen selv kalder kritikken fra de flere end 25, de fleste anonyme, tidligere og nuværende medarbejdere for 'unfair.'

Hun fortæller, at hun 'siger tingene ligeud,' hvilket hun betragter som en fordel.

Om anklagerne fra de mange medarbejdere, siger hun:

»Det rammer mig og min virksomhed hårdt. Det tænker jeg mest på. Det motiverer mig ikke til at fortsætte. Så har jeg faktisk mest lyst til at stoppe. Det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Jeg føler selv, at jeg fandeme altid er der for dem. Der vil altid være nogle sorte får,« siger hun til Berlingske.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Ilse Jacobsen.