Pizzakæden Ild Pizza har fyret op under en ambitiøs vækstplan.

Inden årets udgang vil kæden fra Aarhus udvide butikken, så de har 31 restauranter i hele landet. Og de er allerede godt i gang.

Senest har de åbnet restauranter i Horsens og Ebeltoft, og den 12. maj får Haderslev også en restaurant.

Det skriver Fødevarewatch.

De nye restauranter har alle én ting til fælles.

»Vi prioriterer de mellemstore byer. Vi har prøvet mindre og større byer, men vi er kommet frem til, at de her mellemstore byer er dem, der passer bedst til os,« siger Elias Grøftholdt Tychsen, der er ny direktør hos Ild Pizza til Fødeavrewatch.

Det er en afvejning mellem, at byen skal have den rette befolkningsmæssige størrelse, og samtidig må den ikke være så stor, at man ikke kan få en parkeringsplads.

Det skal nemlig være nemt at komme til og fra restauranterne, forklarer direktøren.

Her åbner Ild Pizza restauranter Kolding

Vejle

Fredericia

Aabenraa

Sønderborg

Esbjerg

Varde

Aalborg

Silkeborg

Skanderborg

Odense

Ikast

Holstebro

Skive

Korsør

Næstved

Roskilde

Virum

Hørsholm

Helsingør

Køge

Glostrup

Ild Pizza så dagens lys i maj 2019. Ifølge regnskabstal så tabte kæden i 2018/2019 cirka fire millioner kroner efter skat.

Men det bekymrer nu ikke direktøren. Der er nemlig ikke forventninger om, at der skal være sorte tal på bundlinjen den næste stykke tid.

Tanken er, at de nye restauranter skal forankres lokalt. Og det vil de blandt andet gøre ved for eksempel at give restaurantens første dagsindtægt til en lokal sportsklub.

Og så vil de skabe arbejdspladser.

Lige nu har de 14 restauranter og i alt 350 ansatte. For hver ny restaurant, der åbner, vil kæden ansætte cirka 20 medarbejdere.