Damhuskroens historie går mere end 400 år tilbage og begynder nu endnu et kapitel.



En handel på et tocifret millionbeløb betyder, at den ikoniske ejendom i Rødovre igen skifter hænder.

Kroen er blevet solgt til investeringsvirksomheden Proximus, oplyser EDC Poul Erik Bech i en pressemeddelelse.



Damhuskroen går helt tilbage til 1600-tallet, hvor Christian 4. gav en tilladelse til at opføre et mindre vagthus ved Damhussøen, og stedets historie hænger stadig ved mange år senere.

»Den ikoniske bygning har mange historiske detaljer, som er bevaret, og den består bl.a. af store, flotte selskabslokaler, et stort køkken og et par mindre køkkener, en scene og en stor bar,« fortæller erhvervskonsulent Kenneth Jakobsen.

»Ejendommen er ombygget i 1975 i mursten og tegltag, så den er i rigtig fin stand og klar til mange flere legendariske fester i fremtiden.«

Selvom det endnu ikke er fastlagt, hvad kroens fremtid helt præcist skal være efter det nye ejerskifte, så tyder det på, at man vil fortsætte i samme spor som før.

»Vi er endnu ikke afklaret om, hvad der skal ske med ejendommen, når vi på et tidspunkt er på den anden side af coronakrisen,« siger direktør i Proximus, Jes J. Petersen og fortsætter:

»Men vi forestiller os, at der vil være noget lignende det tidligere, så vi kan skrive en god fortsættelse på Damhuskroens historie.«

Damhuskroen har i mange år været et populært spise- og dansested.