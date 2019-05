'Farvel og tak'

Men denne korte besked siger et af Danmarks kendte casinoer farvel til det ikoniske neonskilt, der har prydet forsiden på den runde bygning ud mod Amager Boulevard.

Casino Copenhagen er hotel Radissons casino og det eneste i København.

Hotellet ligger godt en halv kilometer ude på Amager på adressen Amager Boulevard 70.

Men nu har dets gamle neonskilt lyst for sidste gang. I dag blev set slukket. Det skriver casinoet på Facebook.

Men fortvivl ej.

Dets skilt har ellers lyst op i 27 år, og de blå bogstaver har været en del af hovedstadens vartegn.

Men uden et skilt kan casinoet ikke eksistere. Så et nyt er lige på trapperne.

Det bliver lavet med LED-lys, og det giver en besparelse på elregningen på op mod 80 procent!

»Skitserne på det nye skilt ser rigtig flotte ud og det bliver bestemt ikke et mindre kendetegn for København og Amager Boulevard,« skriver casinoet på Facebook, og fortsætter:



»Vi glæder os til at vise dig det - måske allerede på tirsdag.«