Rolls-Royce stiger med over 20 pct. onsdag.

Det sker efter, at flymotorproducenten er kommet med en markant opjustering. Det skriver E24.

Selskabet forventer nu, at driftsresultatet for årets første seks måneder kan lande på op til 680 mio. pund svarende til 5,9 mia. kr.

Læs også: Dansk investeringschef om aktiemarkedet: 'Det gør mig lidt utryg'

Det ligger langt over de 328 mio. pund, som analytikerne havde forventet.

Opjusteringen skyldes ifølge Rolls-Royce, at en øget efterspørgsel efter flyrejser har skabt et større behov for vedligeholdelse af flymotorer.

Selskabet Rolls-Royce skal ikke forveksles med det berømte luksusbilmærke, som er blevet frasolgt for mange år siden. Det ejes i dag af den tyske bilproducent BMW.

Denne artikel er fra Euroinvestor.