I 91 år har Trøjborg Isenkram ligget lige der på Tordenskjoldsgade på Trøjborg i Aarhus. Men en æra er snart forbi.

Det er lige om lidt slut med at få fingrene i alt fra lamper til nips og vaser. På Facebook praler de også med at have landets største samling af Royal Copenhagen.

Snart bliver det noget helt andet, beboerne på Trøjborg kan gå på jagt efter.

I stedet rykker en stor og meget populær kæde ind i lokalerne, som den nuværende ejer Jesper Von Heidenheim Juul har stået i spidsen for i 49 år.

»Jesper elsker Trøjborg og takker for de mange gode år. Han beholder ejendommen, så vi forlader ikke Trøjborg helt. Han har fået rigtig mange henvendelser om butikken i tidens løb og virkeligt tænkt sig godt om, hvem der skulle overtage. Vi synes, den nye lejer er nøje udvalgt,« sagde ejerens samleverske Lea Brandstrup til B.T. i sidste uge.

Der ville hun dog ikke afsløre, hvem den nye ejer er. Hun kunne dog løfte sløret for, at det er en stor kæde, der rykker ind i lokalerne.

Nu er ventetiden forbi: Det er den danskejede detailkæde Normal, der overtager lokalerne.

Det bekræfter Landechef hos Normal, Lars Bjerring, over for Lokalavisen Aarhus.

»Jeg kan bekræfte, at vi åbner op i Trøjborg Isenkrams tidligere lokaler. Den nuværende ejer er ude engang i april, og der er selvfølgelig en del arbejde for os i butikken, der skal gøres klar til åbning. Derfor kan jeg ikke sige noget endnu om, hvornår vi åbner. Der vil selvfølgelig gå noget tid,« siger Lars Bjerring til avisen.

Mangler du liiige at få det sidste Royal Copenhagen med, kan du stadig nå forbi butikken. Trøjborg Isenkram holder nemlig nu og frem til engang i april et kæmpestort ophørsudsalg.

Derefter bliver det Normals varer, der er at finde på hylderne. Her er sortimentet diverse ting inden for eksempelvis hudpleje, hårpleje, tandpleje, shampoo, makeup og rengøring – til lave priser.