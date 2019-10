Den danske virksomhed Nilfisk, som producerer de berømte støvsugere af samme navn, er i krise.

Onsdag morgen har virksomheden nedjusteret sine forventninger til 2019 - og det fik Nilfisks aktie til at styrtbløde.

Allerede kort efter at børserne åbnede onsdag morgen var Nilfisks aktie faldet med 12,5 procent til 122,20 kr.

Siden har aktien vundet en smule af det tabte tilbage, men facit onsdag ved 12-tiden er, at Nilfisk på én dag har tabt hele 11,5 procent af sin værdi.

Det er blot en fortsættelse af problemerne i 2019, hvor Nilfisks værdi på børsen er næsten halveret. Det skriver Finans.

Nilfisk meldte onsdag morgen ud, at virksomheden forventer en negativ vækst på omkring 4,5 procent for året 2019. Det vil sige, at Nilfisks omsætning forventes at falde i forhold til sidste år.

Hidtil var forventningen 'kun' negativ vækst på en procent.

Nedjusteringen skyldes dårligere salg end forventet i Europa, Mellemøsten, Afrika og et forfejlet forsøg på at skabe vækst på de nord- og sydamerikanske markeder.