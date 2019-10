Hvis du går rundt og drømmer om at eje dit eget slot, bliver du nu præsenteret for muligheden.

Ejendomsinvestoren Mikael Goldschmidt har netop sat ikoniske Kokkedal Slot til salg. Og det koster intet mindre end 150 millioner kroner, hvis du vil have fingre i det.

Det skriver Børsen på baggrund af en pressemeddelelse, M. Goldschmidt Holding har udsendt.

Slottet blev i første omgang opført tilbage i 1746 og er blevet renoveret adskillige gange siden da.

Kokkedal Slot Copenhagen, Kokkedal Alle 6, 2970 Hørsholm. Det kan nu købes for 150 millioner kroner. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Kokkedal Slot Copenhagen, Kokkedal Alle 6, 2970 Hørsholm. Det kan nu købes for 150 millioner kroner. Foto: Thomas Lekfeldt

Det har haft flere prominente ejere.

Eksempelvis ejede Peter Møller Christensen Daell, der startede Daells Bolighus, slottet fra 1940 til 1963.

I 2011 blev det overtaget af Mikael Goldschmidt, der brugte en del penge på at renovere det.

Siden er Kokkedal Slot blevet drevet som et luksusresort under navnet Kokkedal Slot Copenhagen.

Hvis man vil købe stedet, skal man da også være indstillet på at videreføre konceptet, fremgår det af pressemeddelelsen.

'Det er mit ønske at finde en køber, som vil videreføre dette helt unikke ’high end koncept’, og vi vil være tålmodige i denne proces, idet vi vil være sikre på, at en eventuelt ny ejer vil videreføre dette, så man fortsat vil mærke denne helt særlige magi, som i dag kendetegner slottet,' skriver Mikael Goldschmidt i pressemeddelelsen.

Det fremgår i øvrigt, at Mikael Goldschmidt ønsker at sælge for at fokusere på kerneforretningen i sit holdingselskab.

M. Goldschmidt Holding ejer en del ejendomme og eksempelvis også Imerco-kæden.